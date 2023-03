Como Água Santa foi de zebra a sensação do Paulista sem ter divisão

A equipe chegou à final do estadual sete anos após conquistar o acesso à elite. O Água Santa disputou a série A1 do Paulista pela primeira vez em 2016.

O Água Santa não está em nenhum das quatro divisões do futebol nacional. Para jogar o Paulista, o clube montou um elenco de apenas 26 jogadores e com contratos de curta duração, pois não tem calendário completo em 2023.

