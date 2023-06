Comitê de Gestão do Santos aprova venda de Bauermann; veja detalhes

Sem Bauermann, o Peixe prioriza ao menos um zagueiro no mercado da bola. O plano ideal é contratar um defensor canhoto com status de titular.

A direção tem pressa para fechar negócio e não quer perder a oportunidade. Apesar de lamentar a situação, há o interesse em desvincular o nome do defensor ao do Santos.

Não houve busca do mercado brasileiro pelo defensor. Após ser investigado por se envolver com o mercado de apostas, o valor de mercado de Eduardo Bauermann despencou.

O Santos não receberá dinheiro de forma imediata, mas ficará com 40% dos direitos econômicos do jogador.

SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A venda do zagueiro Eduardo Bauermann está bem encaminhada. Nesta terça-feira (13), o Comitê de Gestão do Santos aprovou os moldes contratuais para efetuar a transferência ao Alanyaspor, da Turquia.

