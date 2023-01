Começa inscrições para aulas de Ginástica Artística em Manaus

A Federação Amazonense de Ginástica (FAG) dá início, no dia 23 de janeiro, ao período de renovação de matrículas para as modalidades Ginástica Artística (meninos e meninas) e Ginástica Rítmica (somente para meninas). A entidade informa ainda que as novas matrículas começam no dia 30 de janeiro e vão até 3 de fevereiro. As aulas serão ministradas no Centro de Ginástica do Amazonas, na Vila Olímpica de Manaus (Dom Pedro).

Projeto Caixa

As renovações das matrículas para o Centro de Excelência Loterias Caixa na modalidade Ginástica Artística acontecerão no período de 23 a 27 de janeiro. O público alvo são meninos e meninas na faixa dos 5 aos 12 anos. No ato da renovação é necessário pagar o valor da matrícula (R$ 30) e a taxa de manutenção mensal (R$ 30).

Além disso, é preciso levar a seguinte documentação: 2 fotos 3×4, cópia da Certidão de Nascimento ou RG, cópia do comprovante de residência, declaração escolar e CPF. As aulas de Ginástica Artística começarão no dia 6 de fevereiro, nos períodos matutino e vespertino. É importante destacar que o Centro de Excelência Loterias Caixa tem a chancela da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).

Núcleo de Base de GR

O mês de janeiro também é dedicado à retomada das atividades no Núcleo de Base da Ginástica Rítmica do Amazonas, que é uma iniciativa chancelada pela FAG. A modalidade é exclusiva para meninas, na faixa dos 5 aos 12 anos. O projeto pedagógico é o mesmo usado no antigo Centro de Excelência Caixa de Ginástica Rítmica, que funcionava na quadra de esportes do Eldorado, em Manaus.

Para o Núcleo de Base, as renovações das matrículas acontecem de 23 a 27 de janeiro. As novas matrículas serão feitas de 30 de janeiro a 3 de fevereiro. As aulas iniciam no dia 6 de fevereiro, nos turnos matutino e vespertino. O investimento é de R$ 30 (matrícula), R$ 30 (taxa de manutenção mensal) e R$ 60 (uniforme).

Os documentos necessários para inscrições das novas ginastas do Núcleo de Base da federação são os seguintes: 2 fotos 3×4, cópia da Certidão de Nascimento ou RG, cópia do comprovante de residência, declaração escolar, CPF e CEP.