Começa 23ª edição dos Jogos dos Núcleos da Fundação Manaus Esportiva

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus deu a largada na 23ª edição dos Jogos dos Núcleos da Fundação Manaus Esporte (FME), que vai acontecer até o dia 16 de dezembro, reunindo jovens alunos de 14 núcleos esportivos da capital amazonense, integrantes do programa “Manaus Esportiva”.

"Nossos jogos acontecem todos os anos, sempre nas últimas semanas. É o momento para que os alunos coloquem em prática tudo o que vem sendo aplicado nas aulas e também tenham experiências de competição, cada um defendendo o seu Núcleo”, ressaltou Aurilex Moreira, diretor-presidente da FME.

As modalidades da competição são futsal, tênis de mesa, voleibol, badminton, jiu-jitsu e basquetebol. No primeiro dia, o Ginásio Ninimberg Guerra recebeu as fases classificatórias do futsal, e as disputas no tênis de mesa, nas categorias mirim, infantil e juvenil, naipes masculino e feminino. Logo após a conclusão das atividades, os vencedores já receberam as medalhas.

A programação de atividades segue por mais dois sábados, nos dias 2 e 16 de dezembro, completando três dias de competição. No próximo dia 2, o Ginásio do Zezão, na zona Leste, vai receber as disputas do voleibol. Já no dia 16, terceiro e último dia, acontecem as finais do futsal, badminton, jiu-jitsu, no Ginásio Ninimberg Guerra, e basquetebol, no Ginásio Dom Pedro.

Confira os resultados do 1º dia dos Jogos:

Futsal masculino

Classificados para as semifinais

Categoria mirim: Núcleos São Francisco, Cidade de Deus, Dom Jackson e Zezão.

Categoria infantil: Núcleos Redenção, São Francisco, Dom Jackson e Santa Luzia.

Categoria juvenil: Núcleos Santa Luzia, Cidade Nova, Coroado e Zezão.

Tênis de mesa

Campeões do masculino

Categoria mirim

1º lugar: Felipe Silva – Núcleo Cidade de Deus

2º lugar: Arthur Carvalho – Núcleo Dom Jackson

3º lugar: Nicolas Guilherme – Núcleo Redenção

Categoria infantil

1º lugar: Pedro Henrique – Núcleo Japiim

2º lugar: Douglas Nil – Núcleo Dom Jackson

3º lugar: Lucas Enzo – Núcleo Cidade Nova

Categoria juvenil

1º lugar: João Kallyl – Núcleo Rouxinol

2º lugar: Marcos Cauã – Núcleo Redenção

3º lugar: Emerson Medeiros – Núcleo Rouxinol

Campeãs do feminino

Categoria mirim

1º lugar: Maria Baia – Núcleo Rouxinol

2º lugar: Ester do Nascimento – Núcleo Dom Jackson

3º lugar: Carla Maíza – Núcleo Rouxinol

Categoria infantil

1º lugar: Ester Souza – Núcleo Redenção

2º lugar: Maria Lídia – Núcleo Cidade Nova

Categoria juvenil

1º lugar: Jordana Costa – Núcleo Rouxinol

2º lugar: Amanda Rocha – Núcleo Cidade Nova

