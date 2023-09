Começa 1ª edição dos Jogos Inclusivos Municipais de Manaus

Manaus/AM - Com a presença de quase 3 mil estudantes da Secretaria Municipal de Educação (Semed), o prefeito de Manaus, David Almeida, realizou, nesta quinta-feira (21), a abertura da 1ª edição dos Jogos Inclusivos Municipais da Semed (Jims), na arena poliesportiva Amadeu Teixeira, localizada na avenida Constantino Nery, bairro Flores, na zona Centro-Sul.

“Nós queremos agregar educação ao esporte, que são duas ferramentas fundamentais de inclusão, e a prefeitura cumpre com o seu propósito. Nós vamos ampliar ainda mais a união dessas áreas, para que nós possamos proporcionar a essas crianças e suas famílias uma qualidade de vida melhor”, garantiu o prefeito.

O objetivo é fomentar o acesso à prática esportiva e de lazer, com caráter formativo, participativo, educacional e inclusivo, por meio de atividades paradesportivas dirigidas a todos os estudantes público-alvo da educação especial e demais estudantes da rede pública municipal de Manaus, com vistas a assegurar o direito constitucional previsto no artigo 217, da Constituição Federal de 1988.

A secretária da Semed, Dulce Almeida, reforçou o cuidado e respeito com as pessoas com deficiência. “Nós precisamos dar as mãos nessa questão que não é só pedagógica, é uma questão de saúde, emocional, social, que nós trabalhamos. Nós precisamos ampliar os nossos centros municipais de educação especial, para que, em cada ponto da cidade, nós possamos ter um, para atender com as terapias as crianças de cada escola nossa”, afirmou a secretária.

A programação segue até o próximo dia 23, e conta com atividades de recreação paradesportiva voltado aos discentes da educação infantil, bem como nas modalidades esportivas de Atletismo, Vôlei Sentado, Tênis de Mesa, Golbol, Badminton, Futebol Adaptado, Halterofilismo, Lutas, Basquete em cadeira de rodas e Tiro ao Alvo, que serão realizadas também na arena poliesportiva Amadeu Teixeira.

O encerramento será realizado na Faculdade de Educação Física e Fisioterapia, da Universidade Federal do Amazonas (Feff/Ufam), e será destinado aos estudantes do ensino fundamental 2 e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), previamente inscritos para a participação no evento.

Inclusão nas escolas

Para trabalhar a inclusão em toda rede de ensino, a Semed atende as mais variadas deficiências com os alunos inclusos como: intelectuais, sensoriais-visual, auditiva e surdo cegueira, física, transtorno do espectro autista, deficiência múltipla, altas habilidades e superdotação, que vai desde o maternal até a EJA, como destacou a titular da pasta.

“Nós temos um trabalho muito grande dentro da Semed, porém precisamos de mais investimentos e mais recursos, e nós já estamos em busca disso. Queremos implementar a ecoterapia, porque é uma determinação do prefeito David, que tem esse olhar sensível com os nossos alunos”, completou.

