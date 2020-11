Combate entre Roy Jone e Mike Tyson não terá controle de antidoping

O grande duelo já tem data marcada. Após 15 anos sem subir no ringue, Mike Tyson vai enfrentar Roy Jones Jr., neste sábado (28), em Los Angeles (EUA). De acordo com o site IG, o duelo não terá controle de antidoping para maconha, no entanto, a organização do evento ainda não confirmou essa informação. O órgão responsável pelos testes será a Vada (agência dos EUA de controle voluntário) junto com o programa Boxe Limpo.

Tyson investiu no mercado de cannabis e o uso recreativo da maconha é legalizado na Califórnia (EUA).



"Fumo maconha por causa de quem eu sou. Cannabis é quem eu sou. É parte do meu DNA. Eu sei quem eu sou quando uso e quem eu sou quando não uso. E quando não uso, não gosto da pessoa que sou, porque essa pessoa não torna minha vida consistente. Quando não fumo maconha, esse cara fica procurando por problemas. A erva foi feita para mim", disse Tyson, em uma entrevista.

O adversário de Mike Tyson subiu pela última vez no ringue em fevereiro de 2018. Roy superou Scott Sigmon por decisão. Enquanto “Iron Mike” tem um cartel de 50 vitórias (44 nocautes) em 58 lutas como profissional, Roy soma 66 triunfos (47 nocautes) em 75 combates.