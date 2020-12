Com a vaga encaminhada, Grêmio enfrenta o Guaraní-PAR em duelo de volta na Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em vantagem após vencer em Assunção, o Grêmio tenta carimbar a ida às quartas de final da Libertadores nesta quinta (3), em jogo de volta contra o Guaraní-PAR, na Arena do Grêmio, às 21h30.

Como venceu por 2 a 0 na semana passada, o time gaúcho passa para a próxima fase mesmo se perder por um gol de diferença. A vaga será decidida nos pênaltis caso o clube paraguaio devolva o placar do primeiro jogo.

Assim, se confirmar o favoritismo e avançar, o Grêmio engrena de vez na temporada e consolida o ótimo momento, construído com 14 jogos de invencibilidade e uma arrancada na parte de cima do Campeonato Brasileiro.

Para o jogo desta quinta, a tendência é que o técnico Renato Gaúcho faça alterações no time titular em relação à partida contra o Goiás, na segunda-feira (30). Na zaga, a expectativa é pelo retorno de Kannemann.

Fora do time há um mês, o argentino está recuperado de lesão e pode reassumir a posição ao lado de Pedro Geromel. Se ele não atuar, David Braz deve ser a opção.

No meio-campo, a dúvida é entre Darlan, que vinha de boa sequência, e Maicon, que participou da vitória de 2 a 1 sobre os goianos.

No Guaraní, o destaque é o provável retorno do atacante Bobadilla. A baixa fica por conta do volante Morel, suspenso.

GRÊMIO

Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann, Diogo Barbosa; Darlan (Maicon), Matheus Henrique, Luiz Fernando, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza. T.: Renato Gaúcho

GUARANÍ-PAR

Servio; Tripichio, Romaña, Báez, Benítez; Florentín, Redes, Fernández, Merlini; Domínguez e Bobadilla. T.: Gustavo Costas

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 21h30 desta quinta-feira

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)