Com um a menos, Liverpool empata com Crystal Palace graças a golaço de Díaz

Na próxima rodada da Premier League, o Liverpool terá um clássico contra o Manchester United, em Old Trafford. A partida acontecerá na segunda-feira (22) que vem, às 16h (de Brasília). Já o Crystal Palace recebe o Aston Villa, no sábado (20).

Com a igualdade, o Liverpool segue sem vitórias no torneio, mas chega a dois pontos na tabela. Na estreia da competição, os Reds já tinham empatado: 2 a 2 com o Fulham.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Liverpool segue sem vencer no Campeonato Inglês 2022/23. Na tarde desta segunda-feira (15), a equipe de Jürgen Klopp pecou na pontaria, foi atrapalhado pela expulsão de Darwin Núñez na etapa final e só conseguiu empatar com o Crystal Palace, por 1 a 1, em Anfield. Zaha abriu o placar para os visitantes e o time da casa igualou graças a golaço de Luis Díaz.

