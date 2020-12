Com um a menos, Juventus perde invencibilidade no Italiano para Fiorentina

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Juventus perdeu a invencibilidade no Campeonato Italiano na noite desta terça-feira (22) para a Fiorentina e também deixou escapar a chance de se aproximar dos líderes do torneio. O gol sofrido logo aos 2 minutos e a expulsão de Cuadrado aos 17 minutos complicou a vida da Juventus, que perdeu por 3 a 0, pela 14ª rodada do Campeonato Italiano, na Juventus Arena, em Turim.

Com o resultado, a Juventus permanece na 4ª posição com 24 pontos, sete atrás do líder Milan. A Fiorentina chegou aos 14 pontos e se afasta da zona de rebaixamento.

Aos 2 minutos do primeiro tempo, Vlahovic recebeu belo passe de Ribéry pelo meio, ganhou da dupla de zaga na velocidade e abriu o placar na saída do goleiro. Aos 17 minutos, Cuadrado recebeu cartão vermelho após entrada em Castrovilli.

Cristiano Ronaldo chegou a marcar após cruzamento de Danilo no começo do segundo tempo, mas estava impedido.

Aos 30 minutos do segundo tempo, o brasileiro Alex Sandro tentou cortar o cruzamento na segunda trave, mas mandou a bola contra o próprio patrimônio. O terceiro da Fiorentina veio aos 35 minutos do segundo tempo. Bonucci saiu jogando errado e após um cruzamento rasteiro de Biraghi, Caceres apareceu embaixo do travessão para ampliar.

Na próxima rodada o Juventus enfrenta o Udinese em jogo marcado para 3 de janeiro de 2021, às 16h45, no Juventus Arena, em Turim, enquanto o Fiorentina encara o Bologna no Artemio Franchi, em Florença, no domingo (3) às 11h.