Com um a menos, Cuiabá arranca empate do Ceará no fim pelo Brasileirão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com um jogador a menos e gol no fim, o Cuiabá arrancou um empate emocionante por 2 a 2 com o Ceará na noite deste domingo (11), na Arena Pantanal, em Cuiabá-MT, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Elton, Rick, Jael e Jenison balançaram as redes na partida.

Com o resultado, o Vozão mantém a série de sete jogos sem perder na competição e, com 15 pontos, fica na 11ª posição. Já o Cuiabá ainda não venceu e está com 6 pontos, na 18ª colocação.

O Ceará começou melhor, finalizando três vezes com perigo nos primeiros 20 minutos. Mas o Cuiabá reagiu e, aos 25, abriu o placar com Elton, de cabeça. O Vozão já pressionava quando Pepê foi expulso, aos 39 minutos do primeiro tempo, obrigando a equipe de Jorginho a se fechar e recuar ainda mais.

Perdendo por 1 a 0 e com um jogador a mais, Guto Ferreira levou uma equipe mais ofensiva para o segundo tempo. A pressão cearense continuou, e o empate veio com Rick, que finalizou rasteiro para marcar na saída de João Carlos. Nove minutos depois, após cruzamento pela esquerda, o cabeceio de Jael colocou os visitantes na frente. Aos 48, o balde de água fria para o Ceará: Jenison se aproveitou de chute de Rafael Gava e empatou para o Dourado.

O empate com o Ceará mantém a sequência sem vitórias do Cuiabá neste Brasileirão. Até o momento, o Dourado tem seis empates e três derrotas em nove jogos na competição.

Na próxima rodada, o Ceará recebe o Athletico Paranaense no Castelão, às 17h do sábado (17). Já o Cuiabá joga no domingo (18), às 11h, diante da Chapecoense, na Arena Condá.

CUIABÁ

Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel (Lucas Hernández); Uillian Correia (Rafael Gava), Pepê, Felipe Marques (Auremir) e Clayson; Danilo Gomes (Guilherme Pato) e Elton (Jenison). Técnico: Jorginho.

CEARÁ

Richard; Buiú, Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Marlon (Vina) e Jorginho (Lima); Mendoza, Rick (Yoni González) e Jael (Pedro Naressi). Técnico: Guto Ferreira.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 2x2 CEARÁ

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá-MT

Hora: 18h15 (horário de Brasília)

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Auxiliares: Neuza Ines Back (SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

Cartões amarelos: Pepê (Cuiabá), duas vezes; Jorginho (Ceará) e Jael (Ceará)

Cartões vermelhos: Pepê (Cuiabá)

Gols: Elton (Cuiabá), aos 25 do primeiro tempo; Rick (Ceará), aos 11 do segundo tempo, Jael (Ceará), aos 20 do segundo tempo, e Jenison (Cuiabá), aos 48 do segundo tempo.