Com um a menos, Cruzeiro segura pressão e empata com o Inter no Beira-Rio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo com um jogador a mais, o Internacional empatou sem gols com o Cruzeiro neste sábado (2), no Beira-Rio, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Oliveira foi expulso após receber o segundo amarelo ao cometer falta em Alemão aos 23 minutos do segundo tempo.

Com o empate, o Inter fica, pelo menos até este domingo (2), na 7ª posição da tabela com 21 pontos. Por outro lado, o Cruzeiro estaciona na 12ª colocação com 18 pontos.

O Internacional se prepara agora para enfrentar o Fluminense, no Maracanã, no próximo domingo (9), às 16h (de Brasília) pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro volta a campo no sábado (8), para encarar o Vasco, às 18h30, no Rio de Janeiro, também pelo Brasileirão.

JOGO

O Cruzeiro começou melhor o jogo e quase abriu o placar. Com muita velocidade pelas pontas e uma transição ofensiva muito rápida, a Raposa enfrentou uma defesa colorada que começou o jogo desorganizada e criou três chances de gol logo nos primeiros 20 minutos.

Com uma defesa mais organizada, o Inter conseguiu segurar o ímpeto da Raposa, que continuou melhor no jogo. O Colorado buscou trabalhar a bola, mas acabou perdendo Alan Patrick por lesão e encontrou dificuldades para entrar na área do Cruzeiro.

O primeiro tempo acabou com o Cruzeiro melhor. A equipe mineira conseguiu impor velocidade pelas pontas e trabalhar a bola no campo de ataque para levar perigo ao gol colorado. O Inter tentou um jogo mais cadenciado, mas com a lesão de Alan Patrick perdeu o poder de criação.

O segundo tempo começou mais equilibrado. O Inter arrumou a casa, conseguiu segurar mais a bola no meio-campo e se defender dos contra-ataques do Cruzeiro que, por sua vez, pouco ficava com a bola no campo de ataque.

Com a expulsão de Oliveira, o Inter passou a controlar o jogo. Com uma troca de passes mais envolvente, muito por conta das entradas de Aránguiz e Alemão, o Colorado começou a rondar a área do Cruzeiro e a chegar com mais perigo.

O Inter dominou a segunda metade do segundo tempo e flertou com a vitória. Com muito volume de jogo, principalmente pelas laterais, o Colorado chegou muito perto da vitória, mas acabou pecando nas finalizações.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 0x0 CRUZEIRO

Data: 01/07/2023

Horário: 21h00 (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio (Porto Alegre, RS)

Publico: 23.923

Renda:

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Luiz Claudio Regazone

VAR: Wagner Reway

Cartões amarelos: Renê, Alan Patrick, Mercado, Renê, Johnny, Bustos (INT); Lucas Oliveira, Marlon, Bruno Rodrigues (CRU)

Cartões vermelhos: Lucas Oliveira

Gols: Sem gols

INTERNACIONAL

John, Bustos, Vitão, Mercado, Renê; Rômulo, Johnny (Carlos De Pena), Maurício (Aránguiz), Alan Patrick (Jean Dias) (Lucca); Wanderson, Luiz Adriano (Alemão). Técnico: Mano Menezes

CRUZEIRO

Rafael Cabral, William, Lucas Oliveira, Luciano Castán, Marlon; Matheus Jussa, Machado, Mateus Vital; Wesley (Neto Moura), Bruno Rodrigues (Henrique Dourado), Stênio (Neris). Técnico: Pepa