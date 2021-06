Com um a menos, Cruzeiro perde para 'Fantasma da Série B' e volta ao Z-4

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Conseguir a segunda vitória consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro era o grande objetivo do Cruzeiro na noite deste sábado (19), no duelo contra o Operário-PR, pela quinta rodada da Divisão de Acesso. Contudo, com um jogador a menos desde os 28 minutos do primeiro tempo, quando o zagueiro Weverton foi expulso, a Raposa acabou sendo mais uma vítima do chamado "Fantasma", que entra no G-4 da competição.

Numa noite de insucesso no Germano Krüger, Mozart sofre a primeira derrota pelo clube mineiro. Com quatro pontos conquistados em 15 possíveis e três derrotas, os mineiros retornaram à zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Cruzeiro terá pela frente um velho conhecido. Na quinta-feira (24), a Raposa encara o Vasco, a partir das 21h30, no Mineirão. Com 7 pontos e vindo de vitória por 3 a 0 sobre o CRB, de Alagoas, a equipe carioca tentará embalar na Série B e surpreender os mineiros em Belo Horizonte. Coincidência da bola.

Buscando os tão preciosos três pontos para subir na tabela da Série B, Operário-PR e Cruzeiro bem que tentaram, mas pouco conseguiram produzir na primeira etapa. Num gramado pesado, por causa da chuva, o futebol não foi nada vistoso e os goleiros pouco trabalharam. Os gols, inclusive, só surgiram após os 30 minutos de bola rolando no Germano Krüger.

Assim como nos primeiros 45 minutos, a etapa complementar entre alvinegros x celestes foi bem sem criatividade. Com poucas oportunidades criadas, as equipes passaram longe de oferecer um espetáculo aos espectadores.

Com um jogador a mais em campo, os donos da casa partiram para cima e buscaram a todo momento a vitória. Sentindo o "drama", o técnico Mozart acionou o banco de reservas e fechou bastante a Raposa, com as entradas de Joseph, Jadson e Ariel Cabral.

Tentando dar gás novo ao time mineiro, o comandante, aos 28 minutos, queimou a 'regra 5' e colocou em campo o volante Adriano e o atacante Airton.

Aos 39 minutos, o Fantasma assustou o Cruzeiro. Num chute de fora da área, o lateral Djalma Silva mandou uma bomba e deslocou o goleiro Fábio que, na opinião de comentaristas, falhou no lance. Foi o terceiro tento anotado pelo jogador do time paranaense na temporada; o primeiro na Série B.

Com a vitória, o Operário-PR chega aos 10 pontos e, pelo menos neste momento, figura no G-4 da Divisão de Acesso.

OPERÁRIO-PR

Thiago Braga; Alex Silva, Reniê, Rodolfo Filemon e Djalma Silva; Leandro Vilela (Alemão), Pedro Ken (Thomaz) e Tomas Bastos; Jean Carlo, Paulo Sérgio (Shumacher) e Rodrigo Pimpão (Rafael Oller). Técnico: Matheus Costa.

CRUZEIRO

Fábio; Rômulo, Ramon, Weverton, Paulo; Matheus Barbosa (Adriano), Giovanni (Ariel Cabral), Marcinho (Joseph); Felipe Augusto, Bruno José (Jadson), Rafael Sobis (Airton). Técnico: Mozart.

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR 2 x 1 CRUZEIRO

Motivo: 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 19 de junho de 2021 (sábado)

Local: Germano Krüger, no Paraná

Horário: 19h (horário de Brasília)

Arbitragem: Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS).

Auxiliares: Leandro dos Santos Ruberdo e Cicero Alessandro de Souza (MS).

Cartão amarelo: Reniê, Fábio Alemão e Leandro Vilela (OPE); Felipe Augusto (CRU).

Cartão vermelho: Weverton (Cruzeiro).

Gols: Paulo Sérgio, aos 31 minutos do primeiro tempo, para o Operário-PR; Felipe Augusto, aos 43, para o Cruzeiro; Djalma Silva, aos 39 minutos do segundo tempo, para o Operário.