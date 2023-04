Com um a menos, Botafogo vence Flamengo e assume a liderança do Brasileirão

O Botafogo venceu o Flamengo por 3 a 2 no Maracanã, neste domingo (30), e assumiu a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com um a menos em quase todo o segundo tempo, o time da estrela solitária suportou a pressão rubro-negra e segue como única equipe com 100% de aproveitamento na competição.

O Botafogo abriu o placar no primeiro tempo com gol de pênalti convertido por Tiquinho Soares, aos 29 minutos. No final da primeira etapa, o Glorioso abriu 2 a 0 aos 49 minutos, com gol de Danilo Barbosa.

Aos 5 minutos do segundo tempo, o Flamengo ficou com um a mais após a expulsão do lateral-direito Rafael, do Botafogo. Pouco tempo depois, o rubro-negro reduziu o placar com Léo Pereira.

Mesmo com um a menos e sofrendo muita pressão do Fla, o Botafogo fez 3 a 1, com Tiquinho, aos 25 da segunda etapa. Já no final da partida, aos 40 minutos, Léo Pereira fez o segundo do Flamengo. O rubro-negrou pressionou até o fim em busca do empate, mas não conseguiu marcar o terceiro gol.

Com o resultado, o Botafogo lidera a competição após três vitórias em três jogos, somando nove pontos. O Flamengo tem três pontos e está na 12ª posição e pode cair ainda mais na tabela.