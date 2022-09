Com um a menos, Athletico arranca empate contra o Avaí

SÃO PAULO/SP - Com um jogador a menos durante 40 minutos, o Athletico-PR conseguiu segurar o Avaí e arrancou um empate em 1 a 1 na manhã deste domingo (11), no estádio da Ressacada, em Santa Catarina, em partida válida pela 26ª rodada do Brasileiro. William Pottker e Terans marcaram os gols do jogo.

O resultado não favorece nenhuma das equipes. Enquanto os donos da casa permaneceram na degola do torneio, ocupando a 18ª posição com 25 pontos somados, o time paranaense desperdiçou a chance de entrar no G4 e continua na 6ª colocação, com 43 pontos.

Com o empate, o Avaí amarga seu 9º jogo sem saber o que é sentir o gosto da vitória na competição. A última foi contra o Santos, por 1 a 0, ainda na 17ª rodada. De lá para cá foram cinco derrotas e quatro empates.

O Avaí volta a campo para encarar o Atlético-MG, em casa, no próximo sábado (17), às 16h30. Já o Athletico tem o Cuiabá pela frente no dia seguinte (18), às 19h. Ambos os confrontos são válidos pelo Brasileiroo.

AVAÍ

Glédson; Renato (Thales), Raniele, Rafael Vaz (Muriqui) e Bruno Cortez; Mateus Sarará (Jean Pyerre), Bruno Silva (Eduardo) e Matheus Galdezani (Nathan); William Pottker, Paolo Guerrero e Natanael. Técnico: Eduardo Barroca

ATHLETICO-PR

Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner Vinícius (Pedrinho); Hugo Moura (Erick), Fernandinho (Terans) e Alex Santana; Vitinho, Canobbio (Rômulo) e Pablo (Cuello). Técnico: Luiz Felipe Scolari

Local: Ressacada, SC

Árbitro: Paulo César Zanovelli

Assistentes: Celso Luiz da Silva e Fernanda Nândrea Gomes Antunes

Cartões amarelos: Fernandinho, Vitinho (2x), Alex Santana (CAP); Rafael Vaz, Matheus Galdezani (AVA)

Cartões vermelhos: Vitinho (CAP); Jean Pyerre (AVA)

Gols: William Pottker (AVA), aos 21' do 1T; Terans (CAP), aos 2' do 2T