Com um a mais, Botafogo empata com Vila Nova em estreia na Série B

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo empatou com o Vila Nova por 1 a 1, nesta sexta-feira (28), no estádio OBA, em Goiânia (GO), em estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo com um jogador a mais na maior parte do tempo, o Alvinegro saiu atrás no placar e só evitou o pior graças a um gol de Rafael Navarro.

O duelo na capital goiana foi de pouca imaginação. O Botafogo foi mais presente no ataque, mas exigiu pouco do goleiro Georgemy. O Vila Nova, por sua vez, não mostrou muita ambição e, depois que teve Deivid expulso, pareceu satisfeito com o empate.

A busca do Botafogo pela primeira vitória na Série B continua no sábado (5), quando enfrentará o Coritiba no Engenhão. Já o Vila Nova enfrentará o Avaí no dia seguinte, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).

O Alvinegro foi quem mais se lançou ao ataque no primeiro tempo. As melhores oportunidades saíram de boas jogadas de Ronald pelo lado direito, a começar por um cruzamento para Rafael Navarro logo aos 8 minutos. O desvio saiu pela esquerda. Mas como emoção foi algo raro nos 45 minutos iniciais, dá para dizer que o Botafogo exigiu pouco do goleiro Georgemy.

Das chances de gol alvinegras, as jogadas pelo alto se destacaram. Em uma delas, o Vila Nova se salvou graças à marcação de um impedimento. O cruzamento da direita teve desvio de Rafael Navarro e terminou com o toque de Marco Antônio para o gol que acabou anulado aos 22 minutos. Nos oito minutos seguintes, o Botafogo quase chegou em duas oportunidades em bolas aéreas que não se concretizaram.

Mesmo jogando em casa, o Vila Nova teve dificuldade para chegar ao gol adversário. Em um duelo truncado de meio-campo, sobrou para uma jogada individual ser a melhor chance goiana na etapa inicial. Aos 31 minutos, Kelvin arrancou pelo meio e arriscou chute da intermediária. O goleiro Douglas Borges caiu bem no canto direito e espalmou a bola para escanteio.

O Vila Nova terminou o primeiro tempo com um jogador a menos. O volante Deivid levou dois cartões amarelos em um intervalo de oito minutos e deixou seu time desfalcado em mais da metade do jogo. Na primeira advertência, ele deu um carrinho perigoso ao tentar desarmar Pedro Castro. Na segunda, ele impediu um contra-ataque e parou Rafael Navarro com falta. Como a defesa já se posicionava, a marcação do árbitro Paulo Cesar Zanovelli pode ter sido rigorosa.

Mesmo com um jogador a menos, o Vila Nova contou com um lance bem trabalhado para sair na frente no placar. os 6 minutos do segundo tempo, uma cobrança de escanteio rasteira pelo lado direito encontrou o lateral Willian Formiga livre na entrada da área. Ele bateu de primeira e não deu chance para Douglas Borges: 1 x 0 para o Vila.

O golpe não desanimou o Botafogo, que conseguiu duas boas chances nos dez minutos seguintes. O gol de empate veio aos 14 minutos. Após boa jogada de Chay, que havia entrado em lugar de Ricardinho, a bola chegou a Rafael Navarro, que, da entrada da área, bateu com categoria no canto direito de Georgemy. No minuto seguinte, foi a vez de Ronald experimentar o goleiro do Vila, mas ele fez boa defesa no canto esquerdo.

O Botafogo queria a vitória na estreia. E chegou perto da virada em um belo lance aos 30 minutos. Após cruzamento da esquerda, a defesa do Vila Nova afastou mal o perigo, e a jogada sobrou limpa para Marco Antônio. O atacante alvinegro bateu colocado no canto direito, e a bola saiu pela esquerda, rente à trave de Georgemy, que nem reagiu à finalização.

VILA NOVA

Georgemy; Pedro Bambu, Rafael Donato (Renato), Wallison Maia, Willian Formiga; Deivid, Dudu, Arthur Rezende; Pedro Júnior, Henan (Johnatan), Kelvin. T.: Wagner Lopes

BOTAFOGO

Douglas Borges; Warley (Daniel Borges), Kanu, Gilvan, Paulo Victor; Romildo (Guilherme Santos), Ricardinho (Chay), Pedro Castro; Ronald (Felipe Ferreira), Rafael Navarro, Marco Antônio (Marcinho). T.: Marcelo Chamusca

Estádio: OBA, em Goiânia (GO)

Juiz: Paulo Cesar Zanovelli (MG)

Cartões amarelos: Ronald, Ricardinho (Botafogo); Deivid, Kelvin (Vila Nova)

Cartões vermelhos: Deivid (Vila Nova)

Gols: Willian Formiga, aos 6min do segundo tempo (Vila Nova); Rafael Navarro, aos 14min do segundo tempo (Botafogo)