Com três opções de título, Grêmio recebe Goiás no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Por priorizar as competições de mata-mata nos últimos anos, o Grêmio acabou rotulado. Repetidamente, o time tricolor foi cobrado por "desvalorizar" o Campeonato Brasileiro. E é exatamente o contrário que quer mostrar nesta temporada. Renato Gaúcho tem, na recuperação conquistada na competição de pontos corridos, um dos pilares da "decolagem" do time.

E com uma sequência de sete jogos de invencibilidade, o Grêmio tenta se manter em ascensão nesta segunda-feira (30), às 18h, contra o Goiás, em Porto Alegre (RS), em jogo atrasado da sexta rodada. A equipe de Renato Gaúcho vem de empate com o Corinthians e já não sabe o que é perder desde o dia 11 de outubro. São cinco vitórias e dois empates pelo Brasileiro nesse período.

A estratégia de dar ênfase aos torneios eliminatórios deu certo nos primeiros anos de trabalho do técnico. Os gaúchos conquistaram a Copa do Brasil de 2016 e a Libertadores de 2017. Ao mesmo tempo, a torcida ficou com gosto amargo de sentir que poderia ter brigado mais pelo topo do Brasileirão, ainda que as campanhas também fossem boas no torneio.

Quando precisava preservar jogadores para ter um time mais forte em determinada competição, era regra: Portaluppi sacava jogadores dos duelos do Brasileiro para ir com tudo nas Copas. Em 2020 não está sendo assim. O Grêmio está dando valor ímpar ao Brasileirão e Renato avisa que o time tentará ter todos titulares em campo sempre.

"Temos que pensar no Brasileiro, todo jogo é uma decisão. Vamos esquecer a vantagem que conquistamos na Libertadores e só pensar nela mais perto do jogo de volta. Precisamos estar focados para seguir crescendo na competição", disse o treinador.

Agora, o clube percebe possibilidade real de brigar no topo da competição. Ainda que não tenha começado bem, o Grêmio é oitavo colocado, tem um jogo a menos que a maioria dos concorrentes, e está próximo do pelotão de cima. Se vencer o Goiás nesta segunda-feira, ficará cinco pontos atrás do primeiro colocado.

Para essa partida, o Grêmio deve ir com força máxima. Apesar de ter um jogo pela Libertadores na próxima quinta-feira (3), a equipe tricolor tem a folga por ter vencido a partida de ida sobre o Guarani, no Paraguai, por 2 a 0.

Já o Goiás, que ocupa a lanterna, ainda tenta sobreviver no campeonato. Com 16 pontos, vem de empate com o Fortaleza fora de casa e ainda obteve um grande resultado no fim de semana passado ao vencer o Palmeiras em casa.

GRÊMIO

Vanderlei; Orejuela, Geromel (David Braz), Kannemann, Cortez; Darlan, Matheus Henrique, Luiz Fernando, Jean Pyerre, Pepê; Diego Souza. T.: Renato Gaúcho

GOIÁS

Tadeu; Taylon, Fábio Sanches, David Duarte, Jefferson; Ariel Cabral, Breno, Miguel Figueira, Shaylon; Keko, Fernandão. T.: Augusto César

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS

Horário: 18h desta segunda-feira

Juiz: Sávio Pereira Sampaio (DF)