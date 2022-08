Com três jogos definidos, Amazonense inicia 7ª rodada na quarta-feira

Na sexta-feira, 26, se enfrentam Atlético-AM (7º) e CDC Manicoré (5º), no mesmo horário, em jogo que vai acontecer no estádio Carlos Zamith. No sábado, às 15 horas, a partida será entre Rio Negro e Unidos da Alvorada – primeiro e 2º colocados – no estádio da Colina.

Com jogo definido entre Sul América (em 8º lugar) e Tarumã (o lanterna, em 9º) para acontecer no estádio Ismael Benigno – a Colina – a partir das 15 horas (hora local) na quarta-feira.

Manaus/AM – Com nove clubes participando, o Campeonato Amazonense Série B tem Rio Negro, Unidos da Alvorada, Parintins FC e RB do Norte na faixa de classificados e deve iniciar a 7ª rodada nesta quarta-feira, dia 24.

