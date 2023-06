Com três de Saka, Inglaterra faz 7 a 0 na Macedônia do Norte e segue 100%

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Inglaterra venceu a Macedônia do Norte por 7 a 0 em partida válida pelas Eliminatórias da Eurocopa. O jogo foi realizado no Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra, nesta segunda-feira (19).

Saka marcou pela primeira vez em sua carreira um hat-trick. Os outros autores dos gols foram Kane, Rashford e Phillips.

Com a vitória, a Inglaterra segue com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias da Eurocopa, com 12 pontos, e permanece isolada na liderança do Grupo C. Já a Macedônia do Norte continua com três e cai para o 4º lugar.

A Inglaterra foi amplamente superior durante todo o jogo, mas teve dificuldades na criação de jogadas até os 29 minutos, quando conseguiu abrir o placar, que iniciou a goleada.

A partir daí, a seleção inglesa passou a fazer mais infiltrações pelos lados da área e conseguiu ampliar o marcador.