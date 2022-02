Com traumatismo craniano, Villasanti recebe alta após ônibus do Grêmio ser apedrejado

Mathias Villasanti, volante do Grêmio, recebeu alta do hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, na manhã deste domingo (27), após ser atingido por uma pedra lançada contra o ônibus do clube, no caminho para o Beira-Rio para o clássico diante do Internacional, pelo Campeonato Gaúcho.

Repudiamos com veemência os atos criminosos sofridos na chegada da delegação ao estádio Beira-Rio. Casos como esse, que infelizmente têm se tornado corriqueiros no esporte, não representam aquilo que o futebol realmente significa.

Vídeo completo em: https://t.co/zJZicsdJj4

A partida foi adiada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e ainda não tem nova data marcada. De acordo com uma publicação no twitter do Grêmio, Villasanti será monitorado e acompanhado pelo Departamento Médico gremista nas próximas 24 horas.

Exames médicos constataram traumatismo craniano e concussão cerebral em Villasanti, e também um trauma no quadril.

O Sport Club Internacional informou no último sábado (26), que dois suspeitos foram detidos pela Brigada Militar suspeitos do ataque contra o ônibus do Grêmio. Segundo o Inter, câmeras do Beira-Rio teriam flagrado o momento em que a pedra foi jogada.