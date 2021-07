Com torcida, Flamengo goleia Defensa e vai às quartas na Libertadores

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo está classificado para as quartas de final da Libertadores. Em um jogo que ficou marcado pela volta de seu torcedor ao estádio após 497 dias, o time rubro-negro bateu o Defensa y Justicia (ARG) por 4 a 1 nesta quarta-feira (21), no Mané Garrincha, em Brasília.

Embora o placar tenha sido folgado, o Flamengo passou por um momento de sufoco na partida. Depois de abrir o placar logo no começo da partida, com Rodrigo Caio, e pressionar o adversário, sofreu o empate em um erro de Diego Alves, com gol de Loaiza.

Mas graças a substituições cirúrgicas de Renato Gaúcho, o time rubro-negro deslanchou nos últimos 25 minutos rumo à classificação. Arrascaeta voltou a colocar o Flamengo à frente no placar, e Vitinho saiu do banco para marcar dois gols.

Com o resultado, o Flamengo fechou a sua série de mata-mata com o placar agregado de 5 a 1 e apagou a má lembrança de 2020, quando o time foi eliminado pelo Racing (ARG), também nas oitavas de final, em pleno Maracanã.

Com a vaga assegurada entre os oito melhores do continente, o time rubro-negro espera seu adversário, que será conhecido nesta quinta (22). Ele sairá do confronto entre Internacional e Olimpia (PAR). No jogo de ida, no Paraguai, houve empate por 0 a 0.

FLAMENGO

Diego Alves, Isla (Matheuzinho), Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro (Michael), Arrascaeta; Bruno Henrique (Vitinho) e Gabigol. T.: Renato Gaúcho

DEFENSA Y JUSTICIA

Unsain; Matías Rodríguez, Paredes, Frías, Cardona, Soto; Escalante (Merentiel), Loaiza, Rotondi (Lucas Barrios); Contreras, Walter Bou (Tripichio). T.: Sebastián Beccacece

Estádio: Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Árbitro: Roberto Tobar (CHI)

Assistentes: Alejandro Molina (CHI) e Sebastián Vela (COL)

VAR: Cristian Garay (CHI)

Cartões amarelos: Gabigol, Everton Ribeiro e Diego (FLA); Frías e Paredes (DYJ)

Gols: Rodrigo Caio (FLA), aos 7', e Loaiza (DYJ), aos 39'/1ºT; Arrascaeta (FLA), aos 20', e Vitinho (FLA), aos 37' e aos 49'/2ºT