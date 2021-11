Com todos em campo, Flamengo faz penúltimo treino antes da final da Libertadores

MONTEVIDÉU, URUGUAI (UOL/FOLHAPRESS) - A dois dias da decisão da Copa Libertadores, uma notícia que traz alivio e esperança para o torcedor do Flamengo. No treino desta quinta-feira (25), todos os jogadores trabalharam no campo do Campeón del Siglo, estádio do Peñarol.

Jogadores que mais inspiram cuidados no momento, Isla, Arrascaeta Bruno Henrique e Pedro participaram da atividade no gramado e indicam que estarão à disposição para a decisão contra o Palmeiras.

No primeiro treino em solo uruguaio, Isla correu em volta do campo, Pedro fez trabalhos regenerativos, enquanto Bruno Henrique e Arrascaeta trabalharam normalmente com o elenco no gramado.

Se não houver nenhum contratempo até a decisão, a equipe que inicia a luta pelo tricampeonato será formada por Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

A avaliação do comando de futebol é de que foi acertado o revezamento de peças de olho no Uruguai. Desde a partida contra o Bahia, o técnico Renato Gaúcho e os profissionais de saúde do clube trabalham ainda mais próximos para que a carga seja equilibrada entre todos.

Nesta sexta (26), os rubro-negros fazem o reconhecimento do gramado do Estádio Centenário, palco da decisão de sábado (27), 17h. A Conmebol investiu na infraestrutura do local, reformou o campo e mudou o sistema de iluminação do mítico estádio de Montevidéu. Antes, a equipe faz sua última atividade no Campeón del Siglo.