Com título da Libertadores, Flamengo soma R$ 187,8 milhões em premiação





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pela vitória na final da Copa Libertadores, o Flamengo garantiu R$ 136 milhões a mais em premiação. Com isso, o ganho total do clube com a competição foi de R$ 187,8 milhões.

Antes da final, Palmeiras e Flamengo já haviam arrecadado mais de R$ 50 milhões cada um com as premiações da Conmebol por terem chegado à final do torneio.

A regra de premiação da Conmebol previa que durante a fase de grupos cada vitória renderia mais R$ 1,7 milhão ao time vencedor. Como o Palmeiras venceu as seis partidas naquela fase, garantiu R$ 10,2 milhões só nesse quesito. O Flamengo, que teve apenas três vitórias na fase de grupos (mais dois empates e uma derrota), arrecadou R$ 5,1 milhões.

Com isso, Palmeiras e Flamengo chegaram à partida deste sábado com R$ 56,9 milhões e R$ 51,8 milhões, respectivamente.

Com o vice-campeonato, que lhe valeu mais R$ 39,7 milhões, o Palmeiras arrecadou ao todo R$ 96,6 milhões.

Além das premiações extras pelas vitórias na fase de grupos, as equipes receberam uma premiação a cada fase avançada.

As que se classificaram na fase de grupos e chegaram às oitavas de final receberam R$ 7,1 milhões. As que passaram para as quartas receberam mais R$ 9,6 milhões.

Os quatro times que chegaram às semifinais acrescentaram R$ 13 milhões a seus cofres.

Como foi a premiação da Conmebol na Libertadores 2025

- Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória

- Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)

- Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões)

- Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões)

- Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões)

- Campeão: US$ 24 milhões (R$ 136 milhões)