Com time misto, Flamengo vence o Volta Redonda e conquista a Taça Guanabara

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo venceu o Volta Redonda por 2 a 1 e conquistou a Taça Guanabara na noite deste sábado (24), no Maracanã. O jogo da última rodada colocou líder e vice-líder frente a frente, e o time rubro-negro levou a melhor e ultrapassou o rival na tabela: 23 pontos a 21. É a 23ª vez que o Rubro-Negro fatura a Taça Guanabara, o primeiro turno do campeonato estadual.

Flamengo e Volta Redonda já estavam classificados para a semifinal do Campeonato Carioca. Resta saber quais serão os confrontos da próxima fase. O Fluminense, quarto colocado, joga amanhã contra o Madureira e pode pular para segundo lugar caso vença. Se perder ou empatar, haverá Fla-Flu em uma das semis. Já a outra seria disputada entre Portuguesa e Volta Redonda.

Após o título da Taça Guanabara, o Flamengo volta a pensar na Copa Libertadores. Os jogos da semifinal do Campeonato Carioca serão realizados nos dois próximos fins de semana.

JOGO

Rogério Ceni poupou diversos titulares por conta da sequência de partidas. O Flamengo volta a jogar na terça-feira, pela Copa Libertadores, contra o Unión La Calera. O treinador apostou em Gabigol e Pedro juntos no ataque, com Michael e Vitinho abastecendo a dupla. A estratégia, porém, não funcionou durante o primeiro tempo e o time quase não levou perigo.

Quando o primeiro tempo parecia encaminhar para um 0 a 0, o Flamengo abriu o placar. Aos 45, Michael recebeu passe de Gustavo Henrique, chutou e contou com a ajuda do goleiro Andrey para abrir o placar.

O Volta Redonda precisou sofrer um gol para tentar as jogadas ofensivas. Se durante quase todo o primeiro tempo o time se contentou apenas em marcar o Flamengo, nos acréscimos aventurou-se no ataque. Já aos 49, após cobrança de escanteio, Bruno Barra aproveitou a sobra dentro da área e finalizou sem chances para Diego Alves.

Com o placar empatado, o Volta Redonda retornou para a estratégia inicial: ficar fechado e apostar na velocidade de Alef Manga nos contra-ataques. O Flamengo trocava passes para encontrar espaços e conseguia rondar a área adversária e assustou em cobrança de falta de Vitinho.

Não demorou para Vitinho aparecer bem novamente. E desta vez foi fatal: ele recebeu de Matheuzinho na entrada da área e, livre, finalizou com força no canto esquerdo do goleiro Andrey para fazer 2 a 1.

Após ficar em desvantagem, o Volta Redonda não conseguiu criar lances de perigo em busca do empate. O técnico Neto Colucci fez substituições para deixar a equipe mais ofensiva, mas não teve sucesso.

FLAMENGO

Diego Alves, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Bruno Viana e Renê; Willian Arão, Gérson (Diego), Vitinho (Arrascaeta) e Michael (Everton Ribeiro); Gabigol (Bruno Henrique) e Pedro (Rodrigo Muniz). Técnico: Rogério Ceni.

VOLTA REDONDA

Andrey; Oliveira, Heitor, Gabriel Pereira e Luiz Paulo; Bruno Barra (Guilherme Eulálio), Emerson Junior (Caio Vitor), Hiroshi (Marcos Bebê) e Luciano Naninho (Wallisson); Alef Manga e João Carlos (Jô). Técnico: Neto Colucci.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 x 1 VOLTA REDONDA

Data: 24 de abril de 2021, sábado Horário: 19h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Rosa de Oliveira Esposito

Cartões amarelos: Bruno Viana, Arrascaeta, Renê (Flamengo); Oliveira e Luiz Paulo (Volta Redonda)

Gols: Michael, do Flamengo, aos 45 minutos do primeiro tempo; Bruno Barra, do Volta Redonda, aos 49 minutos do primeiro tempo; e Vitinho, do Flamengo, aos 17 minutos do 2º tempo.