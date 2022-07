Com time alternativo, Atlético-MG derrota Juventude por 2 a 1

Mesmo jogando com uma equipe alternativa, o Atlético-MG foi até o estádio Alfredo Jaconi neste sábado (2) e derrotou o Juventude por 2 a 1 para assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro.

Com os três pontos conquistados no sul do país, o Galo chegou aos 27, dois a menos do que o líder Palmeiras, que recebe o Athletico-PR ainda neste sábado, e um a mais do que o Corinthians, que foi goleado por 4 a 0 pelo Fluminense. Já para a equipe gaúcha o revés representou a permanência no Z4 com 11 pontos.

Tendo uma partida decisiva contra o Emelec (Equador) na próxima terça-feira (5) pelas oitavas da Libertadores, o técnico Antonio Mohamed optou por mandar a campo uma escalação alternativa.

A vitória do Atlético-MG começou a ser construída aos 25 minutos do primeiro tempo, com gol em cobrança de pênalti do atacante Hulk. Aos 10 da etapa final a equipe mineira ampliou sua vantagem com Eduardo Sasha, após boa trama entre Hulk e Vargas.

Aos 30 minutos o Juventude ainda conseguiu descontar com Moraes, mas a vitória final foi mesmo do Galo.