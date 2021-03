Com sub-20, Vasco estreia com derrota para Portuguesa-RJ no Carioca

O Vasco manterá o elenco de jovens para a segunda rodada, quando o time visitará o Volta Redonda, neste sábado (6). O elenco principal será preparado para a estreia na Copa do Brasil contra a Caldense (MG), no próximo dia 18.

Apesar de ter sido apresentado na véspera, o técnico Marcelo Cabo não comandou a equipe. À beira do campo ficou o técnico do sub-20, Diogo Siston.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Atuando com uma equipe formada por jogadores sub-20, o Vasco não estreou bem no Campeonato Carioca e perdeu para a Portuguesa-RJ por 1 a 0 nesta quarta-feira (3), em São Januário. O gol dos visitantes foi marcado por Dilsinho.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.