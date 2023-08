Com show de John Kennedy, Fluminense vence Palmeiras e cola no Flamengo

Your browser does not support the video tag.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense venceu o Palmeiras neste sábado (5), por 2 a 1, no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro e encostou no Flamengo na tabela de classificação.

Jhon Arias, aos 14 minutos do primeiro tempo, e John Kennedy, aos 14 minutos do segundo tempo, fizeram os gols da vitória do Fluminense. Gustavo Gómez descontou para o Palmeiras aos 50 minutos da segunda etapa.

A partida também ficou marcada pela expulsão de João Martins, auxiliar de Abel Ferreira, após forte discussão com a arbitragem.

Com a vitória, o Fluminense entrou no G-4 e subiu para a terceira colocação com 31 pontos, mesma pontuação do Flamengo, que leva vantagem no saldo de gols. O Palmeiras ficou com os mesmos 31 pontos, mas caiu para o quarto lugar porque tem uma vitória a menos.

Visando os jogos da Libertadores, Fernando Diniz e Abel Ferreira mandaram a campo times mistos.

O Fluminense volta a campo na terça-feira, às 19h (de Brasília), para enfrentar o Argentinos Juniors, no Maracanã, pelo segundo jogo das oitavas de final da Libertadores. O Tricolor precisa vencer por um gol de diferença para avançar às quartas de final.

Já o Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, também pelo segundo jogo das oitavas da Libertadores. O time de Abel precisa de apenas um empate para avançar à próxima fase.

Como foi o jogo

A partida começou em um ritmo muito lento. Com muitas faltas, a bola pouco rolou e o jogo ficou muito travada no meio-campo. No entanto, na primeira vez que chegou na área do Palmeiras, o Fluminense foi efetivo e saiu na frente do placar.

Com o desenrolar do jogo, o Fluminense encaixotou o ataque do Palmeiras e pouco sofreu. Apesar de pressionar a saída de bola dos cariocas, e ficar mais com a posse, os paulistas só conseguiram chegar na área do rival com bolas levantadas na área.

O Palmeiras melhorou na reta final do primeiro tempo. Apesar do jogo ter ficado parado por muito tempo por causa da quantidade de faltas, o time paulista manteve a bola no campo de ataque e começou a empurrar o Fluminense para trás em busca do empate.

O segundo tempo começou em um ritmo diferente do primeiro. O Palmeiras se lançou ao ataque para tentar o empate, mas acabou cedendo muitos espaços para o Fluminense contra-atacar. O time carioca não desperdiçou a chance e ampliou o marcador.

Após o segundo gol, o Fluminense passou a ter o controle do jogo. Com as alterações no Palmeiras, Abel buscou dar mais velocidade ao time, mas a marcação da equipe de Diniz estava bem encaixada. Por outro lado, os paulistas continuaram cedendo espaços para o contra-ataque.

Depois das entradas de Flaco López e Mayke, o Palmeiras foi para o abafa. O time de Abel Ferreira até criou boas chances, mas acabou parando em Fábio.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2x1 PALMEIRAS

Data: 06/08/2023

Hora: 21h (de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Público: 31.037

Competição: 18ª rodada do Campeonato Brasileiro

Àrbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC), Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: John Kennedy, Lima, Lelê, Felipe Melo (FLU); Vanderlan, Weverton (PAL)

Cartões vermelhos: Lelê (FLU)

Gols: Fluminense, Jhon Arias, aos 14 minutos do primeiro tempo, e John Kennedy, aos 14 minutos do segundo tempo. Palmeiras, Gustavo Gómez, aos 50 minutos do segundo tempo.

FLUMINENSE

Fábio, Samuel Xavier (Guga), David Braz, Marlon (Felipe Melo), Marcelo; Martinelli, Daniel (Ganso), Leo Fernández (Lima); Arias, John Kennedy (Lelê), Cano. Técnico: Fernando Diniz

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Luan, Gustavo Gómez, Vanderlan; Jaílson (Gabriel Menino), Richard Ríos, Jhon Jhon; Luís Guilherme (Artur), Endrick (Rony), Breno Lopes (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira