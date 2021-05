Com show de Gabigol, Fla atropela o Volta Redonda e vai à final do Carioca

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Tendo iniciado a partida já com uma vantagem de 3 a 0 no placar agregado, o Flamengo novamente impôs seu ritmo e foi difícil do Volta Redonda "anotar a placa". Com show de Gabigol - que fez dois e deu uma assistência - o Rubro-Negro goleou por 4 a 1 e se classificou para a final do Campeonato Carioca NA na noite deste sábado (8). Os outros gols foram marcados por Michael e Vitinho. João Carlos diminuiu nos acréscimos, de pênalti.

Classificado, agora o Flamengo aguarda o vencedor do duelo entre o Fluminense e a Portuguesa, que se enfrentam neste domingo (9), às 16h, no Maracanã (RJ). No jogo de ida, as equipes empataram em 1 a 1, o que dá ao Tricolor a vantagem de jogar pelo empate, uma vez que terminou a fase classificatória na frente da Lusa carioca.

Após o descanso deste domingo, o Rubro-Negro irá virar a chave para a Copa Libertadores, onde na próxima terça-feira enfrenta o Unión La Calera, no Chile.

PARTIDA

Jogando com seriedade, o Flamengo não deixou o Volta Redonda respirar desde os primeiros minutos da partida. Com Gabigol e Pedro inspirados, o Rubro-Negro sufocava o time da Cidade do Aço e empilhava uma série de oportunidades de gol. O Flamengo abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo quando Gabigol fez boa jogada e serviu Michael, que teve calma na frente de Andrey e tocou com categoria no canto esquerdo do goleiro.

O Flamengo ampliou aos 20, quando Pedro limpou o marcador, tocou para Gabigol e o atacante deu um lindo corte no zagueiro antes de bater com categoria no canto de Andrey.

Aos 42, Gabigol tabelou com Matheuzinho e chutou forte. Andrey tentou defender, mas acabou deixando a bola passar sob o seu corpo. Foi o segundo gol do atacante e o terceiro do Flamengo.

Na volta do intervalo, o Flamengo manteve a pegada e ampliou logo aos três minutos com Vitinho, que foi lançado e acreditou na jogada, ganhou do zagueiro e chutou com categoria para fazer o 4 a 0 para o Flamengo.

O Volta Redonda descontou aos 46 minutos com um gol de João Carlos.

FLAMENGO

Gabriel Baptista, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ramon; Hugo Moura (Lucas André) e Max (João Gomes); Michael (Gabriel Barros), Vitinho (Rodrigo Muniz), Gabigol (Everton Ribeiro) e Pedro. Técnico: Rogério Ceni.

VOLTA REDONDA

Andrey, Oliveira, Gabriel Pereira (Davison), Heitor e Luiz Paulo; Bruno Barra (Walisson), Emerson (Hiroshi) e Luciano Naninho; MV (Caio Vitor), Alef Manga e João Carlos. Técnico: Neto Colucci.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 4 X 1 VOLTA REDONDA

Competição: semifinal do Campeonato Carioca

Data: 8 de maio de 2021, sábado

Horário: 21h05 (de Brasília)

Local: estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo

Assistentes: Digo Carvalho Silva e Carlos Henrique Alves de Lima Filho

Cartões amarelos: Matheuzinho, Léo Pereira, Michael (FLA); Davison, Bruno Barra, Walisson, Alef Manga (VOL)

Gols: Michael, aos 11 minutos do primeiro tempo (FLA); Gabigol, aos 20 minutos do primeiro tempo (FLA); Gabigol, aos 42 minutos do primeiro tempo (FLA); Vitinho, aos 3 minutos do segundo tempo (FLA); João Carlos, aos 46 minutos do segundo tempo (VOL).