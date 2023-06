Com seca de gols no Princesa, Aleílson espera fase ruim passar

Manaus/AM - Há um tempo sem fazer gols pelo Princesa do Solimões, o atacante Aleílson falou que espera a fase ruim passar. O camisa 23 não faz um gol desde a semifinal do Barezão, contra o Manauara, no dia 8 de abril.

Aleílson foi o maior artilheiro da história da Série D, com 29 gols. Ele explica que o momento é só uma fase e que os gols irão aparecer logo. “Devido a minha sequência de jogos sem marcar, fico incomodado. São quatro jogos sem gol. Isso é uma fase. Tudo passa. Tenho certeza que se pintar a oportunidade, vou fazer para judar minha equipe e aumentar o número na história da Série D”, disse, segundo o GE.

O Princesa do Solimões é o primeiro fora da zona de classificação no Grupo 1 da Série D. A equipe está na quinta posição, com quatro pontos. São quatro jogos, com uma vitória, um empate e duas derrotas.

A equipe vem de empate em 1 a 1 com o São Raimundo-RR, no Gilbertão, em Manacapuru. A equipe entra em campo na próxima segunda, às 20h (de Brasília), contra o Trem-AP, no estádio Zerão, em Macapá.