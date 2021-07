Com Scheffer na piscina, Brasil fica em 8º no revezamento 4 x 200 m livre

O tempo brasileiro, de 7min08s22, foi quase dez segundos maior que o da Grã-Bretanha, favorito na prova e medalha de ouro com 6min58s58. O Comitê Olímpico Russo levou a prata, enquanto a Austrália ficou com o bronze.

O Brasil se classificou com o oitavo e último tempo e apenas com Scheffer, que abriu o revezamento, chegou a mostrar algum potencial para subir ao pódio. Nos 600 metros restantes, Murilo Sartori, Altamir Melo e Breno Correia permaneceram entre a sexta e oitava colocação.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A equipe brasileira terminou na oitava posição a final do revezamento 4 x 200 m livre da natação nas Olimpíadas de Tóquio-2020, disputada nesta quarta-feira (28), no Centro Aquático de Tóquio.

