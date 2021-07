Com Scheffer, Brasil vai à final do revezamento 4x200m livre na natação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mesmo sem nadar no nível esperado, a equipe brasileira se classificou para a final do revezamento 4x200m da natação nas Olimpíadas de Tóquio. A semifinal aconteceu na manhã desta terça-feira (horário de Brasília), no Centro Aquático.

Com 7min07s73, o Brasil ficou com o oitavo tempo entre os 16 participantes da semifinal e conquistou a última vaga para a prova que vale medalha, com início previsto para 0h26 desta quarta-feira (de Brasília).

O revezamento contou com a participação de Fernando Scheffer, que conquistou a medalha de bronze horas antes nos 200m livre. Ele foi o segundo a cair na piscina e fez o melhor tempo entre os quatro nadadores do país.

O Brasil disputou a prova também com Luiz Altamir Melo, Murilo Sartori e Breno Correia.

Um dado para animar a equipe nacional é que Scheffer também se classificou para a final para a corrida que lhe deu medalha com o oitavo tempo.

A melhor marca foi da Grã-Bretanha, com 7min23s25.