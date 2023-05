Com Ronaldo presente, Fifa divulga logo oficial da Copa do Mundo 2026

- A divisão entre três países-sede é inédita. A Copa só aconteceu em dois países uma vez, em 2002, no Japão e na Coreia do Sul.

- Será primeira Copa do Mundo com 48 seleções. A Fifa irá expandir o torneio pela primeira vez desde 1998.

Ronaldo Fenômeno foi o principal convidado. O bicampeão mundial participou do lançamento da identidade visual do torneio.

A entidade máxima do futebol mundial promoveu evento em Los Angeles, nos EUA. O país é uma das sedes da Copa de 2026, junto com México e Canadá.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.