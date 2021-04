Com reservas, São Paulo vence Ituano e é 1º classificado às quartas do Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com facilidade, o São Paulo derrotou o Ituano neste domingo (25) por 3 a 0 e se tornou o primeiro time a garantir classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista.

O resultado fez a equipe do Morumbi abrir 14 pontos de vantagem na liderança do Grupo B. São 25 conquistados em 10 rodadas, assim, já não pode ser alcançado por duas das outras três equipes do Grupo B: a Ferroviária, em segundo, com 11 pontos, e o São Bento, em quarto, com cinco.

O time tricolor ainda terá garantida a liderança da chave se a Ponte Preta, na terceira posição, com dez pontos, não vencer a Inter de Limeira nesta segunda (26).

Foi a sétima vitória consecutiva do São Paulo na temporada, sendo a sexta pelo Estadual.

Apesar de estar em campo com uma escalação repleta de reservas, o São Paulo não demorou em traduzir a sua superioridade técnica em gols. Aos 5 minutos, o paraguaio Galeano foi empurrado por Suéliton dentro da área, e Rodrigo Freitas converteu o pênalti.

Com Liziero como principal coordenador da equipe no meio-campo e Galeano como opção de velocidade pela ponta, os visitantes dominaram o primeiro tempo e o Ituano achava como única resposta fazer faltas.

Aos 22, em uma amostra do entrosamento e de como o São Paulo assimilou a filosofia de jogo do técnico Hernán Crespo, o São Paulo trocou passes em velocidade até Wellington cruzar para Igor Vinícius completar para o gol de dentro da área.

O Ituano tentou pressionar no segundo tempo, mas tudo ficou mais difícil aos 12 minutos, quando o meia Jeferson pisou no zagueiro são-paulino Léo. Com a ajuda do VAR, o árbitro Raphael Claus o expulsou.

O terceiro gol se tornou questão de tempo. Galeano anotou, mas o lance foi invalidado por impedimento, mas aos 28 minutos, valeu. O paraguaio de 21 anos recebeu passe de cabeça de Igor Gomes e empurrou para a rede. Logo depois, Gabriel Taliari foi expulso por jogada violenta e deixou o Ituano com nove.

Na quinta-feira (29), o São Paulo recebe o Rentistas (URU) pela Libertadores. Na próxima rodada do estadual, vai fazer o clássico contra o Corinthians, no domingo (2).

ITUANO

Pegorari; Pacheco, Léo Santos, Sueliton e Mario Sérgio; Bruno Lima (Tarik), Fillipe Soutto (Fernando Medeiros) e Jeferson; André Castro (Gabriel Taliari), Iago (Kadu) e Bruno Lopes (Victor Rangel). T.: Vinicius Bergantin

SÃO PAULO

Lucas Perri; Diego Costa, Rodrigo e Léo; Igor Vinícius, Luan (Hernanes), Liziero (Igor Gomes), Talles Costa (Vitinho) e Welington; Benítez (Rodrigo Nestor) e Galeano (Vitor Bueno). T.: Hernán Crespo

Estádio: Novelli Junior, em Itu (SP)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Rafael Tadeu Alves de Souza (SP)

VAR: Péricles Bassols Pegado Cortez (SP)

Cartões amarelos: Pacheco e Bruno Lima (ITU); Léo e Welington (SAO)

Cartões vermelhos: Jeferson, aos 12', e Gabriel Taliari, aos 31'/2ºT (ITU)

Gols: Rodrigo (SAO), aos 8', e Igor Vinícius (SAO), aos 22'/1ºT; Galeano (SAO), aos 28'/2ºT