Com reservas, Corinthians vence o Novorizontino e ajuda Palmeiras a avançar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com os reservas, o Corinthians venceu o Novorizontino por 2 a 1 neste domingo (9), na Neo Química Arena, e ajudou a classificação do rival Palmeiras, que fez sua parte e ganhou da Ponte Preta. O clube alvinegro já tinha garantida a melhor campanha do Grupo A, enquanto Novorizontino e Palmeiras brigavam pela última vaga do Grupo C.

A vitória deixou o Corinthians com 25 pontos, com a segunda melhor campanha geral, ultrapassando o Red Bull Bragantino e atrás apenas do São Paulo. Nas quartas de final, o Corinthians vai enfrentar a Inter de Limeira, nesta terça-feira (11), também na Neo Química Arena.

Já o Novorizontino foi ultrapassado pelo Palmeiras na última rodada, ficando em terceiro pelo Grupo C, com dois pontos a menos (21 a 19).

Em razão da classificação antecipada e da maratona de jogos, o técnico Vagner Mancini poupou todos os titulares das últimas duas partidas, incluindo o goleiro Cássio. Mesmo com os suplentes, o Corinthians foi melhor que o Novorizontino e marcou com Fábio Santos, de pênalti, no primeiro tempo, e com o estreante Luis Mandaca, na etapa final. Douglas Baggio, também de pênalti, fez para os visitantes.

O JOGO

O Novorizontino precisava ganhar para não depender do resultado do Palmeiras, mas não conseguia criar. Só levou perigo quando o Corinthians se atrapalhou nas saídas de bola com o goleiro Matheus Dornelli e os defensores. O clube alvinegro também não mostrava inspiração ofensiva e os primeiros 30 minutos foram fracos em Itaquera.

Na parte final do primeiro tempo, o Corinthians, enfim, conseguiu assustar o Novorizontino. Mateus Vital acertou a trave em chute da entrada da área. Depois, Gustavo Mosquito finalizou por cima.

Roni apareceu pelo lado direito e cruzou, Robson tentou cabecear, mas a bola pegou em seu braço, e o pênalti foi marcado corretamente. Fábio Santos foi para a cobrança e abriu o placar para o Corinthians, aos 38 minutos.

Ao contrário da etapa inicial, o segundo tempo começou bastante movimentado e com chances para os dois lados. Até que Bruno Méndez derrubou Jenison na área. Aos 15, Douglas Baggio cobrou e empatou a partida.

Dois minutos depois do empate, o Corinthians voltou a ficar na frente do placar. Após cobrança de escanteio, Fábio Santos desviou na primeira trave e Luis Mandaca completou para o fundo da rede, em seu primeiro jogo pelo Corinthians. Aos 19 anos, ele é muito elogiado no clube por sua versatilidade e atuou como um ponta direita.

Vagner Mancini promoveu mais duas estreias no decorrer do segundo tempo. O atacante Felipe Augusto e o volante Matheus Araújo entraram nas vagas de Mateus Vital e Roni, respectivamente.

O Corinthians já havia feito as cinco substituições quando o goleiro Matheus Donelli ficou caído aos 39 minutos do segundo tempo. Foi só um susto: ele recebeu atendimento médico e não precisou sair.

A classificação do Novorizontino para as quartas de final parecia ser só questão de tempo. No entanto, a equipe vinha de três jogos sem vitória, com dois empates e uma derrota, e viu o Palmeiras se aproximar. Neste domingo, nem nos minutos finais o Novorizontino levou tanto perigo ao Corinthians, com exceção do voleio de Danielzinho. O time estacionou nos 19 pontos e viu o Palmeiras ficar com a segunda colocação do grupo, com 21 pontos.

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Cartões amarelos: Felipe Rodrigues, Paulinho (NOV); Camacho (COR)

Gols: Fábio Santos, aos 38min do 1º tempo (COR); Douglas Baggio, aos 15min do 2º tempo (NOV); e Luis Mandaca, aos 17min do 2º tempo (COR)

CORINTHIANS

Matheus Donelli, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Luis Mandaca (Léo Santos), Roni (Matheus Araújo), Camacho, Gabriel Pereira (Adson), Mateus Vital (Felipe Augusto) e Gustavo Mosquito; Jô (Léo Natel). T.: Vagner Mancini

NOVORIZONTINO

Giovanni, Felipe Rodrigues (Ricardo Luz), Robson, Bruno Arguiar e Paulinho; Barba (Lepu), Léo Baiano (Pereira), Danielzinho e Cléo Silva (Murilo Rangel); Douglas Baggio e Jenison (Guilherme Queiroz). T.: Léo Condé