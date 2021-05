Com recordes no Vasco, Cano busca artilharia em final contra Botafogo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com 31 gols pelo Vasco, Germán Cano acumula recordes pelo clube e agora chega à segunda partida das finais da Taça Rio, contra o Botafogo, às 15h05 deste sábado (22), em São Januário, na briga pela artilharia do Campeonato Carioca.

O camisa 14, que já carrega o status de maior artilheiro estrangeiro do século 21 no Vasco e de maior goleador argentino da história cruzmaltina, soma sete gols no Estadual, dois a menos que Alef Manga, do Volta Redonda —o vascaíno, no entanto, atingiu a marca com sete jogos, seis a menos que o concorrente.

A expectativa de assumir a ponta da artilharia é grande, já que atacante tem sido decisivo nos clássicos contra seus rivais cariocas. Desde que chegou em São Januário, em janeiro do ano passado, Cano já fez cinco gols nestas partidas, sendo dois no Botafogo, outros dois diante do Fluminense e um contra Flamengo.

Somente nesta edição do Carioca foram três tentos em clássicos, na vitória por 3 a 1 sobre o Flamengo, no empate em 1 a 1 com o Fluminense e na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo no último domingo (16), no jogo de ida da final da Taça Rio.

"A verdade é que estou muito feliz por esse presente, por marcar novamente num clássico. Fizemos uma grande partida, a equipe esteve compacta, muito bem entre as linhas. Muito feliz pelo gol e pelo triunfo", declarou à Vasco TV na ocasião.

Além da artilharia, o atacante tenta ajudar sua equipe a buscar a taça, o que pode vir até com um empate. O Botafogo, por sua vez, precisará de uma vitória por dois gols de diferença para ficar com o título —em caso de vitória por vantagem de um gol, a decisão irá para os pênaltis.

VASCO

Vanderlei, Léo Matos, Ernando (Miranda), Leandro Castan (Ricardo Graça) e Zeca; Andrey, Galarza e Morato; Léo Jabá, Gabriel Pec e Germán Cano. T.: Marcelo Cabo

BOTAFOGO

Douglas Borges; Warley, Kanu, Sousa e Paulo Victor; Matheus Frizzo, Romildo e Pedro Castro; Ronald, Marco Antônio (Felipe Ferreira) e Matheus Nascimento (Rafael Navarro). T.: Marcelo Chamusca

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 15h05 (de Brasília) deste sábado (22)

Árbitro: Mauricio Machado Coelho Júnior

Transmissão: TV Record e Carioca Play