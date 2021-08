Com recorde das Américas, Raissa Machado é prata no lançamento de dardo

Além de Raissa, Yeltsin Jacques foi ao pódio nesta sessão do atletismo nas Paralimpíadas. Na noite de segunda-feira (30), do Brasil, ele conquistou a medalha de ouro nos 1.500m da classe T11 (deficientes visuais). Yeltsin ainda estabeleceu um novo recorde mundial.

Raissa, de 25 anos, já possuía em seu currículo duas medalhas em Mundiais, a prata em 2015 e o bronze em 2019 no lançamento de dardo. A baiana de Ibipeba também foi ouro no Parapan de 2019, sendo medalhista de prata quatro anos antes.

Em sua terceira tentativa, Raissa marcou 24,39m, assegurou a segunda colocação, e quebrou o recorde continental. O ouro ficou com a iraniana Hashemiyeh Motaghian Moavi, que fez 24,50m e estabeleceu uma nova marca mundial. O bronze foi de Diana Dadzite, da Letônia. Com 24,22m, ela até conseguiu ir ao pódio, mas não defendeu o título conquistado no Rio, em 2016.

