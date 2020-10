Com quatro gols no 1º tempo, Atlético-MG goleia Vasco e abre vantagem na ponta

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG goleou o Vasco na noite deste domingo (4) por 4 a 1, no Mineirão, e abriu vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. O Cruzmaltino abriu o placar com um belo gol de bicicleta de Benítez, mas foi para o intervalo já goleado. O time de Jorge Sampaoli virou o placar com Arana e Savarino e depois aumentou a vantagem com os gols de pênalti de Guga e Keno.

Com a vitória, o Atlético-MG chega aos 27 pontos e abre uma vantagem de cinco pontos em cima de Internacional e Palmeiras. Vale lembrar que Atlético-MG e Palmeiras têm um jogo a menos em relação ao Inter.

Já o Vasco perdeu uma boa oportunidade de voltar ao G4. O time de Ramon Menezes continua com 18 pontos e agora está na oitava colocação. Na próxima rodada, o Vasco vai a Salvador para enfrentar o Bahia, enquanto o Atlético-MG irá encarar o Fortaleza no Castelão.

O destaque da partida foi Keno. Escalado como ponta esquerda, Keno fez novamente um bom jogo pelo Atlético-MG. O atacante se responsabilizou pela jogada que culminou no gol de Savarino no primeiro tempo e, depois, balançou de Fernando Miguel em cobrança de pênalti. O atacante foi fundamental na criação de jogadas e se movimentou bastante, jogando pelos dois flancos do gramado.

O Atlético-MG fez uma partida muito intensa diante do Vasco. Com a movimentação incessante do trio de ataque —Keno, Eduardo Sasha e Savarino— e pressão na saída de bola adversária, o Galo criou boas chances para balançar a rede de Fernando Miguel. E a equipe converteu as chances criadas pelos homens de frente.

Guilherme Arana, escalado como lateral esquerdo, tornou-se mais um meia na transição ofensiva e jogou constantemente ao lado de Nathan e Alan Franco. Nas jogadas pelos lados, o time mineiro povoou a área adversária com até sete atletas. O bom futebol transformou o jogo em goleada para o mandante.

O Vasco sofreu muito para conseguir resistir à intensidade do Atlético-MG. Marcou um lindo gol bem no começo do jogo, mas a virada em menos de dez minutos abalou o time. Uma prova do nervosismo vascaíno é que os outros dois gols atleticanos saíram de cobranças de pênalti. O segundo pênalti foi logo após Ramon ter promovido duas alterações no time. Já goleado, o time ainda sofreu mais um baque no segundo tempo, com a expulsão de Andrey.

O lance mais bonito da partida saiu com apenas oito minutos de jogo. Após cobrança de lateral em direção à área, Réver cabeceou para trás, mas não contou com a presença de Benítez. O camisa 10 matou a bola no peito e mandou de bicicleta para o fundo do gol.

Apesar do gol no começo da partida, o Vasco mal teve tempo para aproveitar a vantagem. Cinco minutos depois, aos 13, o Atlético-MG empatou graças à força do chute de Guilherme Arana e virou o placar com Savarino. A virada aconteceu aos 17, menos de dez minutos após o Vasco abrir o placar.

Graças a dois vacilos da defesa vascaína, o Galo conseguiu transformar a virada em goleada. No primeiro, Carlinhos derrubou Nathan. Depois, Castan faz falta em Alan Franco. Pênalti marcado em ambos os lances e gols do Atlético-MG, com Guga e Keno.

ATLÉTICO-MG

Everson; Guga, Réver, Júnior Alonso, Guilherme Arana; Jair, Franco, Nathan; Savarino, Eduardo Sasha, Keno. T.: Jorge Sampaoli

VASCO

Fernando Miguel; Miranda, Ricardo, Leandro Castan, Henrique; Andrey, Benitez, Carlinhos; Vinicius, Cano, Talles Magno. T.: Ramon Menezes

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Juiz: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Cartões amarelos: Leandro Castan e Andrey (Vasco)

Cartões vermelhos: Andrey (Vasco)

Gols: Benítez, aos 9min do primeiro tempo (Vasco); Guilherme Arana, aos 13min, Savarino, aos 18min, Guga, aos 29min, e Keno, aos 38min do primeiro tempo (Atlético-MG)