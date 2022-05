Com problemas no ataque, Inter busca manter invecibilidade contra o Juventude

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Mano Menezes segue sem perder no comando do Internacional, mas outra vez deve ter ficado com a sensação de que poderia ter comemorado uma vitória. Tal qual aconteceu diante do Avaí, na quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o time colorado pressionou, criou e só empatou com o Guaireña-PAR, fora de casa, pela Copa Sul-Americana.

Agora, o Inter vira a chave e busca manter a invencibilidade diante do Juventude, neste domingo (8), em Caxias do Sul, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

O placar de 1 a 1 contra o Guaireña, em Assunção, aponta um dos padrões da equipe nos primeiros dias com o novo treinador.

Segundo números do site Footstats, especializado em estatísticas, o Inter chutou 64 vezes a gol diante de Fluminense, Independiente Medellín-COL, Avaí e Guaireña. Vinte e três conclusões foram ao gol, mas apenas três balançaram as redes. Aproveitamento deixa a desejar: 4,6%.

Contra o Guaireña, Wanderson marcou. Diante do Avaí, ninguém fez. Nos dois jogos anteriores, Alemão garantiu o 1 a 0 contra Independiente Medellín-COL e Fluminense.

"Penso que aceleramos um pouco mais à equipe. É nítido. O ritmo da equipe aumentou. Só não podemos, na intenção de aumentar o ritmo, nos momentos decisivos apressar a decisão. Em jogadas em que exige mais balanço, equilíbrio. O adversário defendeu bem, aqui e no Beira-Rio, e isso exige um pouco mais de calma. Os espaços são menores e é preciso um pouco mais de paciência, de movimento fino", disse Mano.

Ainda em cima dos dados do Footstats, o Inter tem média de 16 finalizações por jogo —com 5,5 chutes certos por partida. Os números indicam que, sob comando de Mano, o time realiza média de 25 cruzamentos por duelo, sendo que 6,7 deles dão certo. A posse de bola, nos jogos com o novo técnico é de 52%, em média.

Defensivamente a evolução é mais concreta: apenas um gol sofrido e de pênalti. Nas estatísticas do Footstats, o Inter de Mano Menezes fez 18 desarmes por jogo, com 15,7 certos. E realiza 3,2 interceptações por partida —com 2,2 certas.

"A equipe está indo bem, respondendo bem a essa troca. Nesses últimos quatro jogos só sofremos dois gols de penalidade máxima. A equipe tem proporcionado poucas chances, este é o primeiro passo para dar estabilidade e aí, a partir disso, ter como atacar. Ter segurança para atacar. Equipe que não tem segurança para atacar não tem ênfase ao atacar. Mas vamos chegar nesse estágio logo, logo. Pela qualidade do elenco", comentou o técnico.

Para a partida deste domingo, Mano Menezes tem como ausências confirmadas o atacante Taison, que teve lesão na coxa confirmada na quinta-feira (5), os zagueiros Rodrigo Moledo, Kaique Rocha e Tiago Barbosa, todos afastados por lesão muscular, e o volante Bruno Gomes, que fraturou o cotovelo esquerdo. Em compensação, o técnico deve escalar pela primeira vez o meia Alan Patrick, principal contratação do clube na temporada. Uma provável escalação inicial do Inter tem: Daniel; Bustos, Bruno Méndez, Gabriel Mercado (Vitão), e Renê; Edenilson e Rodrigo Dourado (Maurício); Wanderson; Mauricio; De Pena; Alemão.

Do lado do anfitrião, o Juventude chega à partida em penúltimo lugar na classificação, com dois pontos, e busca sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro.

O técnico Eduardo Baptista tem três baixas confirmadas: o meia Marlon e o atacante Capixaba, afastados da última partida, contra o Botafogo, após sentirem desconforto físico, e o centroavante Ricardo Bueno, em transição após sentir desconforto muscular. O meia Óscar Ruiz apontou desgaste físico com a sequência de jogos, e é dúvida para o final de semana. Em compensação, o zagueiro Vitor Mendes volta de suspensão. Uma provável escalação do Juventude é: César; Rodrigo Soares, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Yuri, Jadson e Chico (Óscar Ruiz); Paulinho Moccelin, Guilherme Parede e Isidro Pitta.

Estádio: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Horário: Às 19h (de Brasília) deste domingo (8)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Transmissão: SporTV e Premiere