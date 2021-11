Com problema na zaga, seleção começa a se apresentar; Coutinho é o 1º

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O grupo de jogadores da seleção brasileira para as duas próximas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar começou a se apresentar na noite deste domingo (7), em São Paulo. O primeiro jogador a chegar foi o meia Philippe Coutinho, que entrou em campo com a Amarelinha pela última vez em outubro de 2020 e voltou a ser convocado sob críticas.

Também concentrado no hotel da delegação em Guarulhos, o técnico Tite terá um problema para resolver nas próximas horas: o zagueiro Lucas Veríssimo deixou a partida entre Benfica e Braga pelo Campeonato Português lesionado aos 33 minutos do primeiro tempo. O pé direito do jogador convocado para a seleção ficou preso no gramado e o joelho também torceu. Ele precisará ser cortado, como informou o UOL Esporte.

Lucas Veríssimo tinha chegada prevista em São Paulo para amanhã (8). Agora a comissão técnica precisará fazer uma nova escolha para a zaga. Entre os zagueiros convocados recentemente por Tite estão Miranda (São Paulo), Léo Ortiz (Red Bull Bragantino) e Felipe (Atlético de Madri).

Na época da convocação, o coordenador da seleção Juninho Paulista informou que os jogadores que atuam em clubes nacional seriam poupados por causa da reta final do Campeonato Brasileiro, mas abriu uma brecha: "Em caso de lesão ou suspensão por cartões usaremos prerrogativa de convocar atletas do Brasil se entendermos o melhor para a vaga". Este poderia ser o caso da vaga de Lucas Veríssimo.

Outros convocados por Tite chegarão ao longo desta segunda-feira (8) até no máximo terça (9). Apesar do prazo longo, já existe um treinamento agendado para amanhã às 16h, no CT Joaquim Grava. Também haverá atividades nos dois dias seguintes antes do jogo contra a Colômbia na quinta, às 21h30, na Neo Química Arena.

Na volta ao Brasil estão previstos três dias de treinamentos na Academia de Futebol do Palmeiras antes da viagem para San Juan, onde será o jogo contra a Argentina às 20h30, na terça-feira (16) da semana seguinte. Caso o Brasil vença as duas partidas, pode sacramentar a classificação para o Mundial de 2022.

O Brasil tem 31 pontos com dez vitórias e um empate em 11 jogos nas Eliminatórias. Os jogos de novembro são os últimos da seleção neste ano.

Veja a lista de convocados da seleção:

- Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Gabriel Chapecó (Grêmio)

- Laterais-direitos: Danilo (Juventus) e Emerson (Tottenham)

- Laterais-esquerdos: Alex Sandro (Juventus) e Renan Lodi (Atlético de Madri)

- Zagueiros: Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea), Éder Militão (Real Madrid) e Lucas Veríssimo (Benfica)*

- Volantes: Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United) e Gérson (Olympique de Marselha)

- Meias: Lucas Paquetá (Lyon) e Philippe Coutinho (Barcelona)

- Atacantes: Antony (Ajax), Vini Jr (Real Madrid), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (PSG), Matheus Cunha (Atlético de Madri) e Raphinha (Leeds).

* será cortado da lista