Com preocupações no ataque, Fluminense estreia na Copa do Brasil nesta terça-feira

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense conseguiu sair da Arena Pantanal com mais três pontos na tabela do Campeonato Brasileiro após vencer o Cuiabá por 1 a 0, no sábado (16). No entanto, apesar da vitória, o rendimento do time não convenceu, principalmente no ataque. Agora, o time se prepara para entrar em campo na terça-feira (19) contra o Vila Nova, no Maracanã, pela estreia na Copa do Brasil.

Na partida deste sábado, a deficiência ofensiva ficou nítida quando o técnico Abel Braga tirou todos os titulares do setor, buscando melhorar o desempenho: Fred (entrou Cano), Luiz Henrique (Willian Bigode), Arias (Caio Paulista) e Ganso (Yago Felipe).

O gol contra de Paulão evitou que o time chegasse a três jogos sem marcar, já que o Fluminense ficou zerado tanto na derrota por 3 a 0 para o Junior Barranquilla, pela Copa Sul-Americana, como no empate contra o Santos, pelo Brasileiro.

Um dos jogadores mais renomados do elenco, o atacante Fred não vive boa fase e está há 14 jogos sem balançar as redes. Além disso, o time não consegue render ofensivamente quando o ídolo tricolor está em campo.

Os próximos jogos do Fluminense são cruciais para a temporada do time. Isso porque logo na terça-feira, o clube tricolor encara o Vila Nova, e uma semana depois joga diante do Santa Fé, pela Sul-Americana, torneio em que só o primeiro de cada grupo avança de fase.

De qualquer maneira, o objetivo principal do clube neste ano já não será alcançado, pois o time perdeu a chance de entrar na fase de grupos da Libertadores depois de ser eliminado pelo Olimpia, do Paraguai.

No Campeonato Brasileiro, o time está com quatro pontos e terá pela frente o Internacional, dia 23, para se manter na parte de cima da tabela.

No Fluminense, as ausências confirmadas para a partida desta terça-feira são os zagueiros Luan Freitas e Felipe Melo, ambos em recuperação de procedimentos médicos no joelho. Uma provável escalação de Abel Braga tem: Fábio; Calegari, Manoel, David Braz e Pineida; Wellington, Felipe Melo, Nonato e Ganso; Willian e Germán Cano.

O Vila Nova, por sua vez, não poderá contar com o os atacantes Daniel Amorim e Eberê, o zagueiro Alisson Cassiano e o volante Rafinha. Os quatro foram contratados pelo time após o Campeonato Goiano, e já atuaram na Copa do Brasil deste ano por outros clubes, o que os impede de estrear pelo clube goiano. Em compensação, o time pode ver a estreia do volante Ralf, anunciado neste domingo (17). Uma provável escalação do técnico Higor Magalhães tem: Georgemy; Alex Silva, Donato, Renato e Formiga; Ralf (Pedro Bambu), Artur Rezende e Wagner; Matheuzinho, Victor Andrade e Pablo Dyego.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: Às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (19)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR)

Transmissão: SporTV e Premiere