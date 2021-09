Com perspectivas distintas, Corinthians e Palmeiras disputam clássico na Neo Química Arena

Os dois gigantes paulistas vêm de empates. O Palmeiras jogou no meio da semana e ficou no 0 a 0 com o Atlético-MG na primeira partida da semifinal da Copa Libertadores.

O meia Ruan Oliveira e o volante Roni estão sob os cuidados do departamento médico, enquanto o garoto Adson é baixa por um trauma no joelho esquerdo.

Já o Palmeiras chega para o Dérbi em meio à decisão com o Atlético-MG por uma vaga na final da Copa Libertadores e vê o clássico como uma oportunidade de elevar o moral do elenco.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rivais centenários, Corinthians e Palmeiras escrevem neste sábado (25) mais um capítulo de um dos clássicos mais importantes do futebol brasileiro. Na Neo Química Arena, às 19h (horário de Brasília), alvinegros e alviverdes medem forças pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

