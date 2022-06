Com novo técnico, Flamengo enfrenta Inter neste sábado pela 11ª rodada do Brasileirão

Arbitragem: Bráulio da Silva Machado com os assistentes Alex dos Santos e Thiaggo Americano Labes; e no VAR está Daiane Caroline Muniz.

Já o Flamengo, que estreia com o técnico Dorival após a saída de Paulo Souza, vem de duas derrotas consecutivas e é o 14º, com 12 pontos.

Agora comandado pelo técnico Dorival Júnior, o Flamengo vai enfrentar o Internacional neste sábado (11) pela 11ª rodada do Brasileirão. O jogo começa às 21h (horário de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

