Com nove equipes na disputa, Campeonato Amazonense Sub-12 começa hoje

Manaus/AM - Vai começar mais uma competição que tem como objetivo revelar craques para o futebol baré. O Campeonato Amazonense Sub-12 de 2023 começa nesta quinta-feira (23), na Arena Laranjeiras. O estadual da categoria terá quatro fases: classificatória, quartas de final, semifinal e final.

Na primeira, os nove clubes inscritos estão divididos em dois grupos. No grupo A, estão: Manaus, Sul América, América de Manacapuru, Inter Academy e Vingadores. Craques do Futuro, RB do Norte, Santos Manaus e Guerreirinhos compõem o grupo B.

1ª rodada do grupo A

Sul América e Vingadores darão o pontapé inicial na competição, às 15h30, nesta quinta-feira (23). Na sequência, América de Manacapuru e Inter Academy se enfrentarão, às 16h30. Como a quantidade de times do grupo é um número ímpar, uma equipe vai folgar por rodada. Na primeira, o Manaus FC não entra em campo.

1ª rodada do grupo B

No domingo (26), também na Arena Laranjeiras, dois jogos vão completar a rodada de abertura. Às 8h, Craques do Futuro e Guerreirinhos se enfrentam e, em seguida, às 9h, será a vez de RB do Norte e Santos.

Com informações da assessoria