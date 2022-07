Com nome na lista, Djoko deve ficar fora do US Open por não estar vacinado

Número 3 do mundo, Djokovic ganhou o US Open em três oportunidades (2011, 2015 e 2018) e soma 20 títulos de Grand Slam na carreira.

"O US Open não tem uma exigência de vacinação para os jogadores, mas respeitará a posição do governo dos EUA em relação às viagens ao país para os cidadãos não americanos não vacinados", acrescentou.

Além disso, a organização do torneio mencionou que não exige que os atletas se vacinem, mas vai respeitar a posição do governo dos Estados Unidos sobre as questões sanitárias, que proíbe a entrada de estrangeiros não-vacinados no país.

"Segundo o livro de regras de Grand Slam, todos os jogadores elegíveis entram automaticamente nos quadros de simples masculino (ATP) e feminino (WTA) de acordo com os rankings 42 dias antes da primeira segunda-feira do evento", explicou em um comunicado a Associação de Tênis dos EUA.

