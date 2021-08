Com melhor tempo, EUA avançam à final do 4x400 m feminino

A segunda série foi a mais forte. Apesar de correr com reservas, os EUA cravaram seu melhor tempo na temporada, em 3min20s86. As jamaicanas chegaram logo a seguir (3min21s92). A Grã-Bretanha foi o outro país a se classificar diretamente para a decisão.

Na primeira bateria, a Polônia, que já havia conquistado o ouro no 4 x 400 m misto, ficou com a vitória, com o tempo de 3min23s10, seguida pelas cubanas, que no sprint final, ultrapassaram as belgas.

