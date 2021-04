Com marca de Gabigol, Flamengo goleia Madureira e volta à ponta do Carioca

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em seu segundo jogo na temporada, o time titular do Flamengo goleou o Madureira por 5 a 1 nesta segunda-feira (5), no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pelo Carioca.

Gabriel Barbosa, o Gabigol, marcou duas vezes e, assim, chegou aos 73 gols com a camisa do Flamengo, marca que o coloca, ao lado de Renato Abreu, no posto de maior artilheiro do clube no século 21. Gerson, Diego e Arrascaeta completaram a goleada, enquanto Luiz Paulo descontou.

Na ponta da tabela de classificação, o Flamengo chegou aos 19 pontos e deixou bem encaminhada sua vaga à semifinal do Estadual. No domingo (11), o time rubro-negro vai encarar o Palmeiras, às 11h, no Mané Garrincha, na decisão da Supercopa.

MADUREIRA

Felipe Lacerda, Rhuan (Bruno Oliveira), Breno, Maurício e Juninho; Feitosa (Humberto), Rodrigo Yuri e Nivaldo (Eberson); Sillas, Bruno Santos (Gutemberg) e Luiz Paulo. T.: Alfredo Sampaio.

FLAMENGO

Diego Alves; Isla (Vitinho), Rodrigo Caio (Bruno Viana), Willian Arão e Filipe Luís; Diego (João Gomes), Gerson (Hugo Moura), Everton Ribeiro (Rodrigo Muniz) e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel. T.: Rogério Ceni

Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Assistentes: Gabriel Conti Viana e Thiago Gomes Magalhães

Cartões amarelos: Willian Arão, Rodrigo Muniz, Gabigol e Bruno Henrique (FLA); Breno (MAD)

Cartões vermelhos: Bruno Oliveira (MAD), aos 49'/2ºT

Gols: Gabriel (FLA), aos 16' e aos 28', Gerson (FLA), aos 21', e Diego (FLA), aos 43'/1ºT; Luiz Paulo (MAD), aos 12', e Arrascaeta (FLA), aos 19'/2ºT