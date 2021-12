Com mangas de "leopardo", vaza suposta camisa do Brasil para a Copa de 2022

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O site "Footyhealines", especializado em vazamentos de camisas de futebol, publicou o suposto segundo uniforme do Brasil para a Copa do Mundo de 2022, que será disputado no Qatar.

A grande novidade do conjunto é a presença da cor verde nas mangas da camisa azul - cor tradicional do segundo uniforme. Segundo o site, o modelo tem suas mangas inspiradas na pele do leopardo, felino cuja aparência lembra a onça pintada brasileira.

À exceção das mangas verdes, o restante do modelo segue o padrão, com o símbolo da patrocinadora do lado direito do peito e o símbolo da CBF, do lado esquerdo. Embaixo do escudo, está escrito "Brasil". E a gola é simples.