Com mais um de Sapata, Botafogo vence e encerra 1ª fase da Copinha com 100%

O São Carlos, com quatro pontos, ficou com a segunda colocação e foi o outro time classificado da chave.

O Botafogo encerra a fase de grupos com 100% de aproveitamento, com nove pontos, oito gols a favor e apenas um contra.

O minuto de silêncio antes do apito inicial foi uma homenagem ao Rei Pelé e também a Roberto Dinamite. O velório do craque vascaíno começou hoje às 10h15 (de Brasília) em São Januário, no Rio de Janeiro. Os aplausos tomaram conta do estádio Luisão ao término do minuto de silêncio.

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo venceu nesta segunda-feira (9) o São-Carlense por 3 a 1 pela última rodada do Grupo 19 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Léo Pedro, duas vezes, e Sapata marcaram os gols do time alvinegro, enquanto Klefferson descontou para os paulistas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.