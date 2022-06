Com lista crescente de desfalques, São Paulo se prepara para enfrentar o Juventude

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a sequência de dois clássicos contra o Palmeiras, o São Paulo se prepara para receber o Juventude, neste domingo (26), às 18h (de Brasília), no Morumbi, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time tricolor vem embalado após a vitória por 1 a 0 contra o Palmeiras, na quinta-feira (24), pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. No campeonato nacional, no entanto, o clube busca um revés após ter perdido por 2 a 1 para o rival alviverde, dois dias antes, na segunda-feira (20).

Apesar da vitória no último encontro do time do Morumbi com o Palmeira, o São Paulo ganhou mais uma preocupação para o decorrer da temporada com a lesão de Arboleda, que saiu de campo após uma queda brusca. O zagueiro equatoriano passou por cirurgia no tornozelo esquerdo e deve ficar fora o restante do ano, assim como o volante Luan e o atacante Caio, que também foram operados recentemente. Gabriel Sara, que operou o tornozelo, tem chances de voltar ainda em 2022, mas Rogério Ceni já disse que só espera contar com ele em 2023.

Além dos desfalques para o restante do ano, Rogério Ceni ainda convive com outras seis baixas no departamento médico. Nikão (dores no tornozelo esquerdo), Talles Costa (entorse no tornozelo direito), Alisson (entorse no joelho direito), Andrés Colorado (lesão no reto femoral direito) e Walce (joelho).

Os jogadores mais próximos de um retorno são o volante Talles Costa e o meia-atacante Nikão, que desde o meio da semana começaram a correr no gramado sob a supervisão dos fisioterapeutas. Os dois ainda seguem fazendo trabalho interno no departamento médico e não têm prazo para retornar.

O caso de Nikão tem demorado mais do que o esperado pelo São Paulo. O jogador convive com dores no tornozelo causadas por pancadas em um treino em maio e, recentemente, retirou um cisto da região. A expectativa era de que ele demorasse quatro semanas para voltar, mas o prazo já passou e não há uma nova previsão.

Na entrevista coletiva depois da vitória de quinta-feira sobre o Palmeiras, o técnico Rogério Ceni lamentou o alto número de desfalques e afirmou que a volta dos atletas já seria suficiente para mudar o São Paulo de patamar.

'Nós temos uma ótima equipe, bons jogadores, caras dedicados, mas temos muita gente no DM. Se me dessem todos que estão no DM, digo para vocês que temos uma chance maior de sucesso. Sem contratação nenhuma, me dê todos que estão lá com lesões há tempo, há mês, 15 dias, 35 dias, os que vão ficar mais ainda. Me deem esses caras e você vai ver como nós temos uma chance maior de sucesso em mais de uma competição", disse.

Com exceção dos atletas que passaram por cirurgia, o zagueiro Walce é o mais distante de um retorno, dentre os que estão no departamento médico. Ele não entra em campo há mais de dois anos, por causa de três cirurgias feitas no joelho, e o São Paulo adota cautela para colocá-lo para jogar novamente. Atualmente, ele passa por processo de readaptação física.

O volante Andrés Colorado e o atacante Alisson seguem fazendo tratamentos internos no departamento médico e também não têm prazo de volta.

Uma possível escalação do técnico Rogério Ceni tem: Jandrei; Diego Costa, Miranda e Léo; Rafinha, Gabriel, Igor Gomes, Gabriel Neves (André Anderson), Patrick e Welington; Calleri.

O Juventude, por sua vez, fará o primeiro jogo sob comando do técnico Umberto Louzer, que assumiu o time após a demissão de Eduardo Baptista. Lanterna da Série A, com dez pontos em 13 jogos, o clube gaúcho busca a vitória para manter viva a esperança de fugir do rebaixamento.

Para o confronto, Louzer não poderá contar com o meia Marlon, o atacante Vitor Gabriel e os zagueiros Paulo Miranda e Vitor Mendes, que seguem no departamento médico. Em seus primeiros treinos com o elenco, Louzer indicou uma possível escalação inicial com: César; Rodrigo Soares, Thalisson, Rafael Forster e Moraes; Yuri Lima, Jadson e Oscar Ruiz; Chico, Capixaba e Ricardo Bueno.

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Horário: Às 18h (de Brasília) deste domingo (26)

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Transmissão: Premiere