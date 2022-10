Com lesão na coxa, Soteldo vira desfalque do Santos no Brasileirão

Soteldo está fora do jogo contra o Juventude na próxima segunda-feira (10), na Vila, e será reavaliado diariamente. Ele deve ser desfalque santista por outras rodadas do Brasileiro.

O camisa 10 sentiu a lesão ainda no primeiro tempo da partida desta quarta-feira (5), contra o Atlético-MG, na Vila Belmiro. Após receber falta dura do zagueiro Jemerson, o venezuelano pediu substituição na hora.

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Yeferson Soteldo será desfalque do Santos nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. O atacante foi diagnosticado com uma lesão no bíceps femoral da coxa direita.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.