Com Kuscevic, titulares do Palmeiras treinam para a final da Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os titulares do Palmeiras, poupados do jogo contra o Corinthians na véspera, foram a campo nesta quinta-feira (4) para uma atividade na Academia de Futebol. Kuscevic, desfalque das últimas atividades por dores no quadril, participou do trabalho.

Enquanto os que atuaram no Dérbi fizeram apenas regenerativo na parte interna da Academia de Futebol, Abel Ferreira comandou um treino tático, com os jogadores de seu elenco e atletas do sub-20 que completaram o trabalho.

Depois de vencer o Grêmio por 1 a 0 na ida das finais da Copa do Brasil, o Palmeiras joga por um empate no domingo (7), às 18h, no Allianz Parque.

Abel deve escalar praticamente a mesma equipe que adquiriu em Porto Alegre a vantagem. A única mudança deve ser na zaga, pois Luan foi expulso. Alan Empereur foi quem o substituiu na Arena Grêmio, por conta do problema físico de Kuscevic, que tenta voltar a tempo.

A equipe voltará aos trabalhos nesta sexta (5), em atividade no Allianz Parque, às 10h30.